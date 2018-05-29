В Киеве рассказали о потере управления в граничащих с Крымом районах

Постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин рассказал, что в ряде граничащих с Крымом районах наблюдается «потеря признаков государственного управления». Об этом он заявил в интервью «Обозревателю» .

Он пояснил, что, в частности, в Геническом районе Херсонской области появились «массовые организованные преступные группировки, которые проводят антиукраинские акции».

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«Ситуация пока не военная, но, как говорят, небезопасная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти. Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют. Но украинский народ должен знать про эту беду», — заявил он.

Ранее в министерстве образования и науки Украины объявили выговор ректору Сумского педагогического университета имени Макаренко Юрию Лянному, после того как студенты вуза прошли практику на территории Крыма.