На границе Израиля и сектора Газа сработала воздушная тревога

На Границе Израиля и сектора Газа сработали сирены воздушной тревоги, которые предупреждают местных жителей о возможном ракетном обстреле с палестинской территории, передает РИА «Новости» заявление армейской пресс-службы.

«Система тревоги активирована в городе Сдерот и региональном совете Шаар ха-Негев. Обстоятельства проверяются», — сообщили представители армии.

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Отмечается, что тревога была активирована в южном Сдероте. 20 тыс. жителей города было предписано укрыться в бомбоубежищах.

Ранее сообщалось, что израильская армия нанесла удар по сектору Газа. Сообщалось, что истребители атаковали объекты ХАМАС. Позднее двое палестинцев погибли от огня израильского танка.