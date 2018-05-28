СМИ: российские Су-34 перехватили самолеты Израиля над Ливаном

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 перехватили истребители F-16 ВВС Израиля в воздушном пространстве Ливана, пишет The Times of Israel.

По данным издания, инцидент произошел несмотря на наличие механизма, который предотвращает подобные конфликты между Израилем и Россией. В данный момент ни одна из сторон не подтвердила сведения о перехвате.

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По сообщениям местных СМИ, на которые ссылается The Times of Israel, воздушно-космические силы России проводили учения над Средиземным морем, однако были вынуждены совершить посадку из-за неблагоприятных погодных условий. Поэтому им пришлось пересечь воздушное пространство Ливана, которое израильские самолеты часто используют для разведывательных полетов.

Ранее США заявляли о перехвате российских бомбардировщиков у берегов Аляски.