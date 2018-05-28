В Кремле предупредили о контрдействиях после информации о размещении базы США в Польше

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что размещение военной базы США на польской территории приведет к ответным действиям со стороны России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, такие решения являются суверенным делом любой страны, но приведут к очевидным последствиям для атмосферы безопасности на континенте.

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«В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение военной структуры НАТО к нашим границам, это, конечно, никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте», — заявил Песков.

Он добавил, что многое зависит от того, какая это будет база, но такие действия приведут к контрдействиям со стороны России, которая не допустит нарушение паритета.

Ранее сообщалось, что власти Польши готовы заплатить до $2 млрд за размещение на своей территории постоянной военной базы США.