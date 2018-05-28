Источник в Анкаре прокомментировал возможность покупки Су-57 вместо F-35

Публикации СМИ о возможной покупке Турцией российский истребителей Су-57 вместо американских F-35 не отражают официальную позицию Анкары. Об этом сообщил источник в секретариате оборонной промышленности Турции, передает РИА «Новости».

Ранее турецкое издание Yeni Şafak сообщило, что Анкара рассматривает вариант закупить Су-57 из-за возможного отказа США продавать F-35.

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«Новость, которая прошла по СМИ, подготовлена на основе мнений экспертов. Мы ее подтвердить не можем. То есть, такие публикации пока не являются выражением официальной позиции государства», — сказал источник.

В начале мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна подготовит ответные меры, если власти США откажутся поставлять истребители F-35.