В Армении детскую игрушку приняли за турецкий «шар-шпион»

«Шпионский» воздушный шар, найденный в армянском селе Нор Амасиа на границе с Турцией, оказался безвредной детской игрушкой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Службу национальной безопасности (СНБ) страны.

Ранее местные СМИ сообщали, что люди нашли воздушный шар с установленными видеокамерами. Местные жители опасались, что он был запущен с территории соседней Турции в разведывательных целях.

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«Сегодня СМИ распространили сообщение об обнаружении воздушного шара с видеокамерой. Находка была передана сотрудникам Службы национальной безопасности. Выяснилось, что это обычная игрушка с дистанционным управлением, которая продается в магазинах Еревана. Никакой опасности она не представляет», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, речь идет о надувной игрушке в виде акулы.