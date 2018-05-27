Пекин призвал Вашингтон прекратить подрывающие безопасность Китая провокации
Пекин призвал Вашингтон прекратить провокационные действия, нарушающие суверенитет Китая, передает РИА «Новости» заявление официального представителя МИД КНР Лу Кана.
Уточняется, что эсминец USS Higgins и крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Antietam прошли в 12 морских милях от спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими.
«Китайская сторона в связи с соответствующими действиями выразила американской стороне резкое недовольство и решительный протест. Мы настоятельно призываем американскую сторону немедленно прекратить подобные провокационные действия, подрывающие суверенитет и угрожающие национальной безопасности Китая», — говорится в заявлении.
Китай ранее заявил, что корабли ВМС США вторглись в территориальные воды страны в Южно-Китайском море.