Двое палестинцев погибли от огня израильского танка

Представитель министерства здравоохранения Израиля Ашраф аль-Кидра заявил, что в результате огня израильской артиллерии погибли два палестинца, передает РИА «Новости».

«Двое палестинцев погибли в результате израильского артиллерийского огня по башне наблюдения на востоке Рафаха», — сказал аль-Кидра.

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По данным израильской армии, в районе города Рафах танк атаковал наблюдательную вышку после того, как на границе было найдено взрывное устройство, которое заложили палестинские боевики.

Отмечается, что башня находилась во владении представителей военизированного формирования ХАМАС.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа. Атака была произведена в качестве ответа на попытку пересечения границы.