Сын Пашиняна решил послужить в Карабахе

Ашон Пашинян, сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил, что решил пройти воинскую службу в Армии обороны Карабаха. Об этом он сказал в видеообращении, передает РИА «Новости».

«Я решил написать заявление и пройти службу в Арцахе (армянское название Карабаха. — «Газета.Ru»). Проанализировав ситуацию, я понял, что сохранение мира в Арцахе находится в руках армянской стороны. Эффективным путем для этого является усиление арцахской армии», — сказал Ашот Пашинян.

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Премьер-министр страны в свою очередь призвал всех покинувших страну военнообязанных вернуться и выполнить воинский долг.

«Я гарантирую, что при добровольном решении пройти воинскую службу никаких правовых процедур в вашем отношении не будет», — заключил Никол Пашинян.

Ранее армянский премьер заявил о безоговорочной поддержке Нагорного Карабаха.