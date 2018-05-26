Шойгу рассказал об испытаниях крылатых ракет для Су-57 в Сирии‍

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что более десятка типов самолетов и вертолетов ВКС модернизируются по итогам боевого применения в Сирии, передает РИА «Новости».

«На основе полученных данных проводится модернизация 11 типов самолетов и вертолетов», — заявил он.

Реклама

По его словам, в настоящее время продолжается сбор и анализ сведений о результатах боевого применения более 60 серийных и перспективных образцов военной техники ВКС в сирийской операции.

«Для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники в феврале текущего года проведены практические пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолета пятого поколения Су-57», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Шойгу сохранит пост министра обороны при новом правительстве.