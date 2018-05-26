В США оценили мощь ракетного залпа «Юрия Долгорукого» в 160 Хиросим

Глава информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен заявил, что суммарная мощь четырех ракет «Булава», запущенных с российской атомной подводной лодки «Юрий Долгорукий», равняется «160 Хиросимам». Об этом он написал в своем твиттере.

«Четыре ракеты запущены за 20 секунд. Все 16 могут запускаться за 1 минуту. 4 БРПЛ могут доставить в общей сложности 24 боеголовки РГЧ ИН общей мощностью 2400 килотонн, что эквивалентно 160 «хиросимам»», — написал он.

Ранее российское Минобороны разместило на канале в Youtube видео запуска баллистических ракет «Булава», который был осуществлен с подводного крейсера »Юрий Долгорукий».