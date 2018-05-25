Путин: Россия хочет полноценно участвовать в расследовании крушения MH17
Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия хочет участвовать в расследовании крушения малайзийского самолета Boeing, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Мы, к сожалению, не допущены к полноценному расследованию, поэтому у нас нет оснований полностью доверять результатам этого расследования. Мы не принимаем в нем участие. А аргументы, которые мы предлагаем для того, чтобы они были учтены в ходе расследования, не принимаются той комиссией, которая это расследование ведет», — сказал Путин.
Он также обратил указал на невыполнение Украиной своих обязательств по закрытию воздушного пространства.
«А что касается вот этого конкретно трагического случая, мы хотели бы проявить полноценное участие в расследовании», — сказал он.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию с пленарной сессии форума, где выступают президенты России и Франции, премьер Японии, зампредседателя КНР и глава МВФ.