СМИ узнали имя главного подозреваемого по делу о крушении MH17
Расследование установило личность военного, который якобы командовал вооруженными силами в Донбассе в то время, когда потерпел крушение самолет Boeing MH17 авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, имя мужчины — Олег Иванников, во время боевых действий он использовал другое имя и позывной «Орион». Отмечается, что с 2004 по 2008 год он служил в Осетии, потом работал над диссертацией, после чего в 2014 году якобы поехал на Украину.
Также таблоид отмечает, что следование займется установлением того, кто отдал приказ об ударе по самолету из ЗРК «Бук».
Ранее сообщалось, что Германия призвала Россию к содействию в расследовании крушения MH17.
Международная следственная группа пришла к выводу, что Россия якобы стояла за крушением малайзийского Boeing на востоке Украины. Российская сторона неоднократно опровергала такие обвинения.