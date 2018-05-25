Кремль опроверг причастность России к катастрофе MH17

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин еще не изучил доклад международной следственной группы по крушению малайзийского Boeing, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, президент России не смог познакомиться с докладом из-за загруженного графика. Когда пресс-секретаря спросили о возможной компенсации родным погибших в результате катастрофы, он посоветовал обратиться во внешнеполитическое ведомство страны. Песков подчеркнул, что Россия отрицает обвинения в причастности к произошедшему.

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«Расследование, которое производилось в Нидерландах следственной группой, оно не включало в себя российскую сторону, хотя украинская сторона была представлена», — заявил Песков.

Он добавил, что российская сторона не знает, в какой степени можно доверять результатам расследования, так как не была его полноправным участников. При этом российская сторона заявила о готовности оказать необходимое содействие.

«…именно Украина, на территории которой в то время проходили боевые действия, не предприняла надлежащих мер по закрытию своего воздушного пространства», — сказал Песков.

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