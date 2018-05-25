Госдеп призвал Россию «прекратить лгать» о крушении малайзийского Boeing

Американские власти полностью доверяют выводам расследования о крушении малайзийского Boeing MH17 на Украине и призывают Россию «прояснить ее роль» в авиакатастрофе, говорится в заявлении Госдепа.

В заявлении говорится, что власти Соединенных Штатов солидарны с выводами международной следственной группы, которая установила, что ЗРК «Бук», из которого предположительно был сбит малайзийский лайнер, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил.

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«Мы напоминаем о требовании Совета Безопасности ООН о том, чтобы виновные… были привлечены к ответственности и чтобы все государства в полной мере сотрудничали в установлении виновных. Мы призываем Россию уважать и придерживаться резолюции Совета Безопасности 2166 (2014). Настало время, чтобы Россия прекратила лгать и прояснила свою роль в крушении лайнера», — заявили составители заявления.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал результаты расследования по крушению малайзийского Boeing.