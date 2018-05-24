СМИ: аэродром ВВС Сирии подвергся ракетной атаке

Армия Сирии отразила ракетный удар по военному аэродрому в провинции Хомс. Об этом сообщило сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на источник.

По данным агентства, все ракеты были перехвачены системами ПВО Сирии.

Как отмечается, в результате инцидента в районе военного аэродрома произошла серия взрывов.

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Информации о пострадавших или погибших при атаке пока нет.

Ранее Сирия обвинила США в умышленном обстреле нефтяных месторождений.

24 мая в Сирии подтвердили атаку коалиции США по позициям сирийской армии.

Как отмечалось, атака произошла в момент «концентрации» террористов группировки «Исламское государство».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.