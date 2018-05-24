СМИ: аэродром ВВС Сирии подвергся ракетной атаке
Армия Сирии отразила ракетный удар по военному аэродрому в провинции Хомс. Об этом сообщило сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на источник.
По данным агентства, все ракеты были перехвачены системами ПВО Сирии.
Как отмечается, в результате инцидента в районе военного аэродрома произошла серия взрывов.
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Информации о пострадавших или погибших при атаке пока нет.
Ранее Сирия обвинила США в умышленном обстреле нефтяных месторождений.
24 мая в Сирии подтвердили атаку коалиции США по позициям сирийской армии.
Как отмечалось, атака произошла в момент «концентрации» террористов группировки «Исламское государство».
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.