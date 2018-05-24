Трамп: военные США готовы ответить на «бездумные действия» КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы при необходимости ответить на «бездумные действия» со стороны Северной Кореи. Об этом сообщает CNN.
«Я говорил с нашими военными, они готовы, если надо. Аналогично я переговорил с правительством Южной Кореей и Японии. Он также готовы ответить на возможные бездумные действия КНДР», — сказал Трамп.
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По его словам, Токио и Сеул также предложили Вашингтону разделить возможные расходы, которые «понесут США в данной ситуации».
24 мая Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном 12 июня не состоится. Он указал на «открытую враждебность» Пхеньяна и назвал проведение саммита в таких условиях неуместным.