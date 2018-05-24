Минобороны прокомментировало данные о принадлежности сбившего МН17 «Бука» России

В Минобороны прокомментировали информацию о том, что ЗРК «Бук», из которого предположительно был сбит малайзийский лайнер, скобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно заявлению ведомства, ни один российский зенитно-ракетный комплекс никогда не пересекал границу между Россией и Украиной. По данным радиолокационного комплекса «Утес-Т», работавшего 17 июля 2014 года, с восточной стороны к лайнеру не приближались какие-либо воздушные объекты.

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«В рамках взаимодействия с голландскими правоохранительными органами российской стороной были представлены исчерпывающие доказательства, подтвержденные в том числе натурными испытаниями, однозначно указывающие на причастность именно украинских расчетов ЗРК «Бук» к уничтожению в небе Украины пассажирского «Боинга» из Нидерландов», — отмечают в ведомстве.

Также в Минобороны выразили озабоченность в связи с тем, что голландское следствие использует материалы из соцсетей, который были подвергнуты компьютерной обработке.

Ранее в Госдуме отреагировали на данные о принадлежности сбившего МН17 «Бука» России.