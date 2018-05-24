В Госдуме отреагировали на данные о принадлежности сбившего МН17 «Бука» России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов дал комментарий после того, как международная следственная группа, занимавшаяся расследованием крушения самолета Boeing на востоке Украины, пришла к выводам, что ЗРК «Бук», из которого предположительно был сбит малайзийский лайнер, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил. Об этом сообщает RT.

Красов обратил внимание на то, что попытки опорочить российскую сторону в последнее время участились.

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«…к сожалению, западные страны не пытаются подтвердить свои обвинения, они высосаны из пальца и бездоказательны, а затянувшееся расследование направлено на очернение России», — сказал Красов.

Он также добавил, что никаких доказательств не предоставляется.

Ранее международное следствие по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины запросило у российской стороны информацию по зенитно-ракетному комплексу «Бук», из которого, по версии следствия, был сбит лайнер.