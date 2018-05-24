МИД Германии оценил готовность США и Европы найти компромисс в ядерной сделке с Ираном

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что США и Европа в данный момент не могут найти компромиссного решения по ядерной сделке с Ираном, передает Reuters.

«Я думаю, что мы далеки от компромисса», — сказал Маас после встречи с государственным секретарем США Майком Помпео.

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Он отметил, что по итогам встречи не появилось никакой новой информации о намерениях Европы или США по иранскому ядерному соглашению. По мнению Мааса, данную тему представителям США стоит обсудить на встрече с властями Франции, Британии и Германии. Помпео ранее заявлял о наличии этого плана.

Также ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал несколько условий, при которых страна готова остаться в соглашении по ядерной программе.