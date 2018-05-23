Верховный лидер Ирана выдвинул условия для сохранения ядерного соглашения

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал несколько условий, при которых Иран готов остаться в соглашении по ядерной программе, передает РИА «Новости».

«На протяжении двух лет США несколько раз нарушали СВПД, пока европейцы хранили молчание <...> Европа должна компенсировать это», — заявил Хаменеи.

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Отмечается, что «евротройка» (Великобритания, Франция и ФРГ — «Газета.Ru») должна опубликовать резолюцию против нарушений договора со стороны США и обеспечить продажу нефти из Ирана. Также, по словам Хаменеи, Европа должна «гарантировать, что она не будет поднимать вопрос о ракетах Ирана и региональных делах».

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео рассказал о планах обсудить ситуацию в Иране с «евротройкой».