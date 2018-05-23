В Китае возмутились решением США отозвать приглашение к учениям в Тихом океане

Глава МИД Китая Ван И заявил, что КНР считает неконструктивным шагом отзыв Вашингтона приглашения для китайских военных поучаствовать в учениях в Тихом океане, сообщает РИА «Новости».

«Это решение также не помогает установлению взаимопонимания между Китаем и США. Мы надеемся, что США изменят такой отрицательный подход», — сказал Ван И.

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Он отметил, что обмены по военной линии укрепляют доверие между странами и помогают поддерживать мир и стабильность.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о будущем двусторонней торговли с Китаем. Также Трамп рассказал о планах Китая закупать сельскохозяйственную продукцию у Штатов.