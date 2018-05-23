В КНДР журналисты не могут поехать на ядерный полигон из-за непогоды

В Северной Корее иностранные журналисты не могут отправиться на ядерный полигон «Пунгери» из-за сильного дождя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов поездки.

«Ждем изменения погодных условий. Нам предстоит пеший подъем в гору по узкой тропе, там может быть скользко», — заявил источник агентства.

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Он также подчеркнул, что организаторы не хотят «рисковать жизнями иностранных гостей».

Ранее сообщалось, что власти КНДР утвердили список журналистов из Южной Кореи, которые будут присутствовать на закрытии ядерного полигона.

22 мая стало известно, что иностранные журналисты прилетели в Северную Корею.