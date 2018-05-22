Госдеп рассказал о высоком уровне насилия на Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила о крайне высоком уровне насилия на востоке Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Уровень насилия за эту неделю стал одним из самых высоких за год. Пять украинских солдат теперь мертвы и 23 человека ранены», — сказала Науэрт.

Реклама

По ее словам, на контролируемой украинским правительством территории при попадании артиллерийского снаряда также погибли двое гражданских.

Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказали о потерях силовиков при атаке на Горловку.

Как отмечалось, военнослужащие ВСУ предприняли новую атаку в районе Горловки. В результате погибло около 10 украинских военных.