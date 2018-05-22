Песков рассказал о теме переговоров Путина и премьера Индии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал одну из тем переговоров Владимира Путина с премьером Индии Нарендрой Моди, но не стал отвечать на вопрос, обсуждалась ли возможная поставка Индии российских комплексов С-400, сообщает РИА «Новости».

«Тема военно-технического сотрудничества фигурировала на повестке дня вчерашних переговоров», — заявил Песков, отвечая на вопрос, поднимался ли в ходе переговоров вопрос о поставках Индии комплексов С-400.

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На просьбу ответить подробнее, Песков сказал, что не может предоставить конкретику.

Ранее СМИ сообщали, что Моди и Путин во время встречи 21 мая могли обсуждать влияние антироссийских санкций в оборонной сфере, а также покупку пяти российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» на сумму $4,5 млрд.