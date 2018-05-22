В ВСУ рассказали о «стягивании петли» вокруг Донецка

Источник в штабе Операции объединенных сил (ООС) Украины рассказал, что целью наступления украинских силовиков на Горловку является «затягивание петли» около Донецка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Страна.ua».

По словам источника, город находится в окружении выгодных высот. Речь идет в том числе и о поселке Южный. Он подчеркнул, что владеющий этими опорными позициями владеет Горловкой, так как с них простреливается весь город.

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«Соответственно, Горловка — это стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево. Таким образом, стягивается петля вокруг Донецка», — заявил источник.

Он добавил, что такое наступление не является нарушением Минских договоренностей, так как высоты относятся к «серой зоне».

«Это стандартная тактика ВСУ — захват так называемой серой зоны, чтобы подвести туда артиллерию и эффективнее обстреливать мирные районы Донецка», — пояснил источник.

По его словам, ситуация в регионе обострилась и близка к событиям 2015 года.

Ранее в ДНР рассказали о потерях силовиков при атаке на Горловку.