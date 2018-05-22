В Госдуме призвали американцев не беспокоиться из-за неудачных испытаний российских ракет

Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал появившуюся в американских СМИ информацию о якобы неудачных испытаниях российских ракет, передает РИА «Новости».

По словам Шерина, испытания проводятся для того, чтобы вносить коррективы на основе неудач.

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«Во всем мире испытывают ракеты, и они с первого раза никуда не летят. Поэтому я вообще в этом не вижу никакой трагедии», — сказал Шерин.

Он также напомнил о неудачных запусках ракет, выполненных британской стороной.

«Самое главное, чтобы те виды вооружений, которые уже в эксплуатацию встали, на боевое дежурство, чтобы они срабатывали. А они срабатывать будут. Пусть американцы не волнуются», — заявил Шерин.

Ранее американские США сообщили о неудачных испытаниях ракет с ядерной установкой в России.