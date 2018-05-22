Иностранные журналисты прилетели в Северную Корею

Самолет, на борту которого находятся иностранные журналисты, совершил посадку в аэропорту Кальма, расположенном около северокорейского города Вонсан, передает РИА «Новости».

Отмечается, что из Пекина лайнер вылетел в 9.40 (4.40 мск). В качестве пункта назначения на посадочных талонах страны был указан Пхеньян.

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По словам источников, журналистов из Южной Кореи на борту нет. Также сообщается, что представители прессы прибудут на полигон «Пунгери» утром 23 мая, если погодные условия будут благоприятными.

Ранее руководство Северной Кореи в третий раз отказалось утверждать список журналистов из Южной Кореи, которые планировали освещать демонтаж ядерного полигона Пунгери.