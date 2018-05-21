Российские ПВО на авиабазе Хмеймим сбили неизвестный беспилотник

Российские штатные зенитные огневые средства уничтожили «малоразмерную воздушную цель» над авиабазой Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя базы.

«21 мая средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы «Хмеймим» на удалении от аэродрома была обнаружена малоразмерная воздушная цель неизвестной принадлежности (БПЛА)», — заявил источник агентства.

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По его словам, цель была уничтожена «штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы».

Как отмечается, в результате произошедшего никто не пострадал, объекты на территории не повреждены.

В апреле средства противовоздушной обороны (ПВО), расположенные на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, уничтожили малоразмерные воздушные цели.