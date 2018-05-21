Под Самарой мужчина бросил гранатой в военных

В Самарской области 34-летний мужчина бросил гранату в двух военных, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления Следственного комитета по региону.

По данным следствия, мужчина неоднократно подходил к служащим, охранявшим военные склады. После того, как его попросили уйти от объекта, завязалась ссора, в ходе которой мужчина кинул в военных боевую гранату Ф-1.

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«Здоровью одного из военных был нанесен легкий вред, он получил осколочные ранения, второй военный не пострадал», — сообщили в СК.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц».

Ранее сообщалось, что сержант ВСУ бросил гранату в жителей села на Украине.