Пентагон обвинил Россию в пропаганде из-за заявлений об угрозе ИГ в Средней Азии

В Пентагоне назвали заявления России об угрозе распространения «Исламского государства» в Средней Азии пропагандой, сообщает РИА «Новости».

«Эти беспочвенные заявления о попытках ИГ захватить территории в Центральной Азии являются не более чем пропагандой», — заявил представитель пресс-службы Пентагона подполковник Кон Фолкнер.

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Он отметил, что эти заявления являются попыткой «подорвать усилия США в Афганистане», и Россия ищет возможность «вбить клин» между США и их партнерами в Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что в Йемене задержали одного из главарей «Исламского государства».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.