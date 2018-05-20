В Йемене задержали одного из главарей ИГ

В Йемене задержан один из главарей «Исламского государства» Амир Даки, сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на МВД страны.

Отмечается, что Даки готовил теракт в одной из северных провинций Йемена, однако был задержан спецслужбами страны. Также спецслужбы заявили о задержании еще нескольких боевиков на севере Йемена.

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Ранее сообщалось, что во Флориде приговорили к тюремному заключению трех американцев, оказывавших помощь ИГ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.