В Бельгию прибыла американская военная техника для размещения в Восточной Европе

В министерстве обороны Бельгии рассказали, что в порт Антверпена доставили военную технику из США, которая будет размещена в Восточной Европе. Об этом ведомство сообщило на своей странице в твиттере.

Согласно посту бельгийского минобороны, размещение американской военной техники в рамках операции Atlantic Resolve направлено «на обеспечение мира и стабильности».

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«17 мая военная техника прибыла в порт Антверпена в Бельгии для дальнейшего развертывания в Восточной Европе», — отмечается в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что на территорию Польши из США перебросили первую бронетанковую бригаду первой дивизии кавалерии, находящуюся в Техасе.