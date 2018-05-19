КНДР не приняла список журналистов из Южной Кореи на демонтаж полигона

Руководство Северной Кореи не стало утверждать список сотрудников СМИ Южной Кореи, которые, как предполагалось, должны были освещать демонтаж ядерного полигона Пунгери, передает «Ренхап».

Как рассказал южнокорейский министр, Пхеньяну был передан список журналистов, который необходимо было утвердить для допуска к площадке, где будет производиться демонтаж ядерного полигона.

Реклама

По словам руководства Южной Кореи, северокорейская сторона «не приняла» этот список.

Ранее председатель северокорейского Комитета по мирному объединению родины, заявил, что диалог с властями Республики Корея может быть прерван.