Постпред США при ООН раскритиковала отправку экспертов в сектор Газа

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли прокомментировала отправку в сектор Газа экспертов по военным преступлениям, которые будут расследовать гибель палестинцев в регионе. Об этом сообщается на сайте американского представительства.

«Пока Венесуэла превращается в диктатуру, а Иран сажает в тюрьмы тысячи политических оппонентов, так называемый Совет по правам человека ООН решил начать расследование того, как демократическая страна правомерно защищает свои границы от нападений террористов», — заявила Хейли.

Реклама

По ее словам, это «еще один постыдный день для прав человека».

Ранее верховное управление по правам человека в Организации объединенных наций (ООН) проголосовало за отправку в сектор Газа экспертов по военным преступлениям, которые расследуют гибель палестинцев в регионе.