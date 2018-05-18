В Израиле прокомментировали решение ООН отправить экспертов в сектор Газа

В министерстве иностранных дел Израиля заявили, что страна не принимает решение ООН об отправке экспертов по военным преступлением в сектор Газа. Об этом сообщается в твиттере израильского МИДа.

«Израиль полностью отвергает решение совета по правам человека, которое в очередной раз доказывает, что это орган с антиизраильским большинством, где преобладают лицемерие и абсурд», — говорится в сообщении.

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В МИД отметили, что результаты голосования были заранее продиктованы текстом решения.

Ранее сообщалось, что в комиссии по правам человека ООН приняли решение отправить экспертов по военным преступлениям для расследования гибели палестинцев в секторе Газа.