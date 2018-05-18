Самолет МиГ-31 загорелся на аэродроме в Пермском крае

На аэродроме в Пермском крае загорелся правый двигатель находящегося на взлетно-посадочной полосе самолета МиГ-31, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Центрального военного округа.

«Около 17.30 мск на аэродроме в Пермской области при движении по взлетно-посадочной полосе произошло возгорание правого двигателя у самолета Миг-31. Экипаж выполнил экстренное торможение, двигатель потушен силами штатного пожарного расчета», — говорится в сообщении.

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В результате инцидента никто не пострадал. Самолет был без боекомплекта.

Ранее заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что десять самолетов-перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» для преодоления противоракетной обороны стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению.