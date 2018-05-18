Во время обстрела в Донбассе ранен российский журналист

На востоке Украины в результате обстрела съемочной группы ВГТРК был ранен звукооператор Игорь Уклеин. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте «Вести.ru».

Отмечается, что инцидент произошел у Крутой Балки. Съемочная группа телеканала находилась рядом с погибшим комбатом Олегом Мамаевым. Из-за обстрела со стороны украинских силовиков была ранен звукооператор Игорь Уклеин, у которого частично потерян слух. Другой член съемочной группы тоже пострадал, но меньше.

Ранее сообщалось, что в самопровозглашенной Донецкой народной республике погиб руководитель батальона «Пятнашка» Олег Мамиев с позывным Мамай.