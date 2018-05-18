Министр по делам Иерусалима назвал условие урегулирования конфликта с Палестиной

Министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин заявил, что конфликт с Палестиной будет исчерпан только в том случае, если арабская сторона откажется от претензий на Иерусалим. Об этом он сказал в интервью «Известиям».

«Не будет мирного урегулирования, в рамках которого Иерусалим не будет столицей Израиля. Как раз отказ от переноса посольства создает у палестинцев иллюзию, что возможен вариант мирного урегулирования, при котором возможен отказ Израиля от столицы в Иерусалиме. Ни одно израильское правительство на это не пойдет», — сказал Элькин.

Он добавил, что израильская сторона будет рада открытию российской дипмиссии в Иерусалиме. Элькин отметил, что для него есть подходящее место — старинное Русское подворье рядом со Старым городом.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла после решения США о переносе посольства в Иерусалим. Перенос дипмиссии спровоцировал протесты в секторе Газа, в результате столкновения демонстрантов и армии Израиля погиб 61 палестинец.

Ранее сообщалось, что на подконтрольных Израилю Голанских высотах сработала воздушная тревога.