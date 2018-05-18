СМИ: глава Пентагона посетит Японию для переговоров по КНДР

Глава Пентагона Джеймс Мэттис планирует посетить Японию для переговоров с министром обороны Ицунори Онодэрой. Встреча должна пройти в июне, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Источники агентства сообщили, что Мэттис планирует посетить Японию после саммита США и КНДР, который должен пройти 12 июня в Сингапуре. Отмечается, что главы военных ведомств обсудят дальнейшие действия для продолжения политики давления на Северную Корею. Такой стратегии страны собираются придерживаться до тех пор, пока северокорейская сторона не выполнит полную денуклеаризацию Корейского полуострова.

По данным источников, после саммита Японию может посетить президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Также отмечается, что визит Мэттиса инициирован просьбой со стороны японских властей.

Ранее сообщалось, что в КНДР отменили встречу с Южной Кореей из-за военных учений США. Также они пригрозили отменой саммита между Северной Кореей и Соединенными Штатами.