Ким Чен Ын созвал военную комиссию партии впервые за два года
Глава КНДР Ким Чен Ын впервые за два года провел заседание центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи (ТПК), во время которого были проведены кадровые перестановки в силовых ведомствах страны. Об этом сообщает Центральной телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Обсужден организационный вопрос об освобождении от должности и назначении на должность ряда членов центральной военной комиссии партии, об освобождении от должности и переходе на другую должность ряда ответственных работников силовых ведомств, о назначении новых кадров», — говорится в официальном сообщении КНДР.
Также в агентстве отметили, что Ким Чен Ын призвал армию защищать ценности страны и быть «непобедимым оружием» революции.
Ранее в КНДР пригрозили пересмотреть планы по саммиту с США, который должен пройти 12 июня в Сингапуре.