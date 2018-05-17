В ДНР сообщили о гибели военнослужащих НАТО в Донбассе

В самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что автомобиль с военнослужащими НАТО подорвался на минном поле в Донбассе. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

По данным агентства, в ходе посещения военными НАТО линии боевого соприкосновения в сопровождении украинских военнослужащих в районе Авдеевки «командование ВСУ завело гостей на минное поле», где автомобиль подорвался на мине.

Как отмечается, в результате инцидента погибли трое военных из Канады, а также пострадали двое солдат США и трое украинских военных.

Ранее в ДНР заявили о занятии украинскими военными «серой зоны» в районе Горловки.