На подконтрольных Израилю Голанских высотах сработала воздушная тревога

На подконтрольной Израилю территории Голанских Высот сработало оповещение о ракетном ударе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на радио Израиля.

Отмечается, что тревога сработала неподалеку от границы Израиля и Сирии. Сообщений о ракетных атаках к настоящему моменту не поступало.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по позициям ХАМАС в Секторе газа. Также ранее сообщалось, что израильские военные атаковали два поста палестинских сил в секторе Газа.

Столкновения между палестинцами и военными Израиля в секторе Газа проходят на фоне открытия посольства США в Иерусалиме. Перемещение американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим вызвало в Палестине волну негодования.