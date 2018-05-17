Додон заявил о вероятном закрытии офиса НАТО в Кишиневе

Президент Молдавии Игорь Додон в интервью газете «Известия» заявил, что офис НАТО в Кишиневе может быть закрыт в конце текущего года.

«Напомню, я всегда выступал против офиса НАТО в Кишиневе. Есть большая вероятность, что после парламентских выборов в конце этого года офис альянса будет закрыт», — сказал Додон.

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Он добавил, что открытие офиса НАТО по информированию в Кишиневе связано с тем, что страны альянса хотят убедить население Молдавии отказаться от нейтралитета. Большинство молдаван, по его словам, не хотят участвовать в геополитическом противостоянии.

Также президент отметил, что альянс хочет закрепиться в Молдавии, так как ему необходимо как можно ближе находиться к России.

«Им нужно как можно ближе подобраться к границам Российской Федерации», — подчеркнул Додон.

Ранее Додон поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку Молдавии.