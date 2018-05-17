ВВС Израиля атаковали ХАМАС в секторе Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по позициям ХАМАС в северной части сектора Газа, передает РИА «Новости» сообщение израильской армии.

«Некоторое время назад истребители израильских ВВС поразили террористические цели ХАМАС в северной Газе. Четыре цели представляли собой здания и объекты террористической военной инфраструктуры, еще три — объекты по производству оружия», — сообщили в армии.

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В армейском заявлении отмечается, что атака стала ответом на очереди из крупнокалиберных пулеметов. В Израиле полагают, что их целью был город Сдерот. Также израильская армия добавила, что в секторе произошли неоднократные нападение со стрельбой.

Ранее сообщалось, что танк израильской армии атаковал два поста «палестинских боевиков» в секторе Газа.