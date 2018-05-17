США и Узбекистан приняли пятилетний план по укреплению военного сотрудничества

Соединенные Штаты и Узбекистан договорились об укреплении военного сотрудничества в рамках первой пятилетней «дорожной карты», передает РИА «Новости» сообщение Белого дома.

«Они [лидеры стран] также взяли на себя обязательство следовать своим обязательствам в рамках первой пятилетней «дорожной карты» военного сотрудничества, которая повысит скорость взаимодействия и укрепит региональную безопасность», — сообщили в Белом доме.

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Заявление опубликовано по итогам визита лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева в США.

Ранее сообщалось, что американские власти одобрили поставку Швеции комплексов Patriot за $3,2 млрд. Кроме четырех ракетных комплексов, американская сторона планирует поставить в страну оборудование для связи, первичные двигатели и генераторы, а также техническую документацию и запчасти.