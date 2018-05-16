Эксперт прокомментировал размещение кораблей с «Калибрами» в Средиземном море

Военный эксперт Борис Рожин прокомментировал размещение кораблей ВМФ России с крылатыми ракетам «Калибр» в Средиземном море. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Россия продолжает участвовать в боевых действиях в Сирии. Там решены еще не все задачи военного характера, поэтому удары как авиации, так и корабельных ракет могут быть тактически оперативно обоснованы», — сказал Рожин.

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Он также отметил, что присутствие в Средиземноморье кораблей с «Калибрами» окажет влияние и на расстановку политических сил вокруг сирийского конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские корабли с «Калибрами» будут нести постоянную вахту в Средиземном море.