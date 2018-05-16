Боец «Азова» объяснил отказ пожимать руку Порошенко

Ветеран добровольческого полка «Азов» Олег Толмачев объяснил, почему отказался пожать руку президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщает издание UA1.

14 мая Порошенко выступил на церемонии награждении международных соревнований Invictus Games («Игры непобежденных»), на которых соревнуются военные, ставшие инвалидами. В ходе мероприятия Толмачев проигнорировал протянутую руку главы государства.

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«Возмутило скучное выступление Порошенко, во время которого он хвастался тем, что инициирует создание отдельного министерства помощи ветеранам и участникам боевых действий. Хотя уже четыре года идет война и он должен был заняться этим неизвестно когда», — сказал Толмачев.

По словам бойца «Азова», если бы Порошенко не затянул войну, количество раненых бойцов могла быть значительно меньше.

Толмачев добавил, что считает «позорным» присутствие президента на мероприятии.