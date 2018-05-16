Япония высказалась о военных учениях США и Южной Кореи

Япония считает военные учения Соединенных Штатов и Южной Кореи важными для безопасности в регионе. Об этом заявил замглавы кабинета министров Японии Ясутоси Нисимура, передает Associated Press.

«Мы считаем, что постоянное проведение совместных военных учений США и Южной Кореи важно для поддержания мира и безопасности в регионе», — сказал чиновник.

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По словам Насимуры, Япония также считает правильным сохранять политику санкций в отношении Пхеньяна, пока тот не изменит политический курс.

Ранее власти КНДР приняли решение об отмене встречи с руководством Южной Кореи из-за военных учений в регионе. В Пхеньяне посчитали, что учения являются провокацией на фоне крепнущих межкорейских отношений.