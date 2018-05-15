В Пентагоне рассказали о военных учениях в Южной Корее после обвинений КНДР

В Пентагоне заявили, что совместные военные учения Южной Кореи и США носят рутинный характер и предназначены для увеличения защитного потенциала региона, передает Reuters.

Ранее власти КНДР приняли решение об отмене встречи с руководством Республики Корея из-за военных учений в регионе. В Северной Корее посчитали, что учения являются провокацией на фоне крепнущих межкорейских отношений.

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«Республика Корея и военные США в данный момент участвуют в ежегодных весенних совместных учениях», — заявили в Пентагоне.

В военном ведомстве подчеркнули, что учения предназначены для поддержания слаженности совместных войск и не преследуют никаких экспансивных целей. Также в Пентагоне добавили, что они продлятся до 25 мая.